Россиянам рассказали, как расставить личные границы и как выглядит их нарушение

В популярной литературе и общении часто обсуждается концепция «личных границ», которая включает в себя умение говорить «нет» в ситуациях, когда другие вмешиваются в жизнь человека или пользуются его ресурсами. Лектор Виктория Читлова, врач-психиатр и специалист по тревожно-депрессивным расстройствам, объяснила, как формируются эти границы и как их отстаивать, сообщает «Вечерняя Москва».

Нарушение личных границ может проявляться в различных формах, отметила специалист. Например, когда кто-то заставляет человека физически контактировать — это нарушение физических границ. Эмоциональные границы нарушаются, когда партнер ожидает вовлеченности в его переживания. Временные границы могут быть нарушены, если кто-то требует уделить ему время для его нужд. Наконец, материальные границы могут быть затронуты, когда кто-то рассчитывает на вещи или деньги человека.

«Окружающие могут предполагать что-то, намекать или заявлять о желании получить наше внимание и участие. При этом мы рискуем попрать собственные интересы в угоду „хорошему мнению о себе“, позволив совершить над собой насильственные по своей сути действия», — предупредила психиатр.

Чтобы научиться защищать свои границы, важно уметь отказывать людям, которые манипулируют. Это может быть сложно, особенно если человек не привык к этому. Читлова подчеркнула, что четкое понимание собственных потребностей и целей помогает установить здоровые границы. Когда человек взаимодействует с окружающими в согласии с собой, его поведение становится более естественным и не требует чрезмерных усилий.

Установка личных границ помогает прояснить, как с человеком можно взаимодействовать, что способствует здоровой коммуникации. Познание себя — ключевая цель психотерапии, требующая времени и усилий, подчеркнула эксперт. Когда клиент понимает свои цели и потребности, происходит трансформация само- и мировосприятия, что естественным образом приводит к формированию границ.