Россиянам рассказали, как приготовить барбекю, не выходя из дома

Шашлыки, сочные стейки и ароматные овощи-гриль — традиционный вкус майских праздников. Отдых на природе становится все более популярным: по данным опросов, в прошлом году отдых за городом и времяпрепровождение на даче выбрали 76% респондентов, в этом — уже 88%. Насладиться барбекю и шашлыками можно и в домашних условиях благодаря современной технике. Эксперты поделились советами по организации домашнего гриля и рассказали о наиболее востребованных устройствах для жарки в помещении, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито».

Выбор оборудования

Для приготовления барбекю дома существует множество приборов, и их популярность постоянно растет. В апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи аэрогрилей выросли почти в 2 раза (91%), электрошашлычниц — на 35%, а сковородок гриль — на 33%. Эксперты рассказали, какие устройства лучше всего подходят для разных видов мяса.

Электрогриль

Электрогриль — отличная альтернатива традиционному мангалу, позволяющая воссоздать вкус барбекю. Быстрый нагрев, простота в уходе и отсутствие необходимости в угле делают его удобным решением для приготовления мяса, рыбы, овощей и панини. Современные модели, как контактные, так и бесконтактные, позволяют добиться эффекта, максимально приближенного к жарке на открытом огне. Некоторые модели сами выставляют время и температуру, уведомляют о степени прожарки на индикаторе.

Аэрогриль или конвекционная печь

Еще одним популярным решением для домашнего барбекю становится аэрогриль, предлагающий здоровую альтернативу жарке на открытом огне. Этот прибор готовит пищу методом конвекции, обеспечивая равномерное приготовление и аппетитную корочку без лишнего масла. Благодаря циркуляции горячего воздуха аэрогриль позволяет имитировать эффект дымка, характерного для шашлыка на мангале.

Это особенно удобно, если нет возможности выехать на природу или хочется избежать использования углей. Преимущества аэрогриля — равномерность, скорость, меньшее количество жира и простота использования. Он отлично подходит для запекания мяса, птицы и овощей.

Мультиварка с функцией гриля

Еще один вариант для тех, кто хочет насладиться вкусом барбекю. Этот универсальный прибор, который, скорее всего, уже есть на кухне, умеет практически все: от варки до жарки. Идеально подходит для приготовления небольших порций. Хотя нагрев в мультиварке с функцией гриля менее интенсивный, чем в классическом гриле, он вполне подходит для приготовления небольших порций мяса, рыбы или овощей без добавления большого количества масла.

Сковорода-гриль

Для тех, кто предпочитает классические сочные стейки, отличным выбором станет сковорода-гриль. Этот простой и доступный инструмент позволяет добиться эффекта, схожего с приготовлением на настоящем гриле. Сковорода-гриль создает характерные полоски на мясе, овощах и рыбе, делая блюдо более аппетитным и привлекательным.

Электрошашлычница

Электрошашлычница представляет собой специализированный прибор, который предназначен для приготовления шашлыков в домашних условиях. Шампуры вращаются автоматически и обеспечивают равномерную прожарку мяса.

Выбор и подготовка продуктов

Для сочного шашлыка подойдут охлажденная свинина (шейка, корейка), говядина (вырезка, толстый край) или курица (бедра, крылья), нарезанные на кубики 3–5 см. Для овощей-гриль выбирайте плотные баклажаны, кабачки, болгарский перец разных цветов, помидоры черри или сливки, репчатый лук, кукурузу в початках. Важны качественные маринады и свежие специи.

Мясо маринуйте минимум 2 часа, а лучше — ночь в холодильнике. Кислота в маринаде (лимонный сок, уксус, кефир) размягчает волокна. Овощи перед жаркой достаточно сбрызнуть оливковым маслом и присыпать крупной солью, перцем, сушеными травами.

Особенности приготовления

Поддерживайте умеренную температуру (180-200 градусов) для равномерной прожарки. Используйте термометр для мяса, чтобы убедиться в готовности (свинина/говядина — 70-75 градусов, курица — 80-85 градусов). Овощи готовьте до мягкости и легкой карамелизации.

Попробуйте маринады на основе соевого соуса, меда, горчицы, чеснока, имбиря. К готовому шашлыку подавайте различные соусы: томатный, ткемали, сацебели, цацики. Используйте свежие травы для аромата, например, кинзу, петрушку, базилик.