Россиянам посоветовали, как избежать похмелья после новогодних вечеринок

Перед началом вечеринки стоит плотно поесть, отдав предпочтение продуктам с высоким содержанием жиров и белков, таким как орехи, мясо или авокадо, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Прежде всего, важно знать свою норму. Если пить в меру, похмелье будет менее выраженным, а выбор качественного алкоголя может свести к минимуму влияние токсинов и сивушных масел. Еще один ключевой момент — еда. Перед началом вечеринки стоит плотно поесть, отдав предпочтение продуктам с высоким содержанием жиров и белков, таким как орехи, мясо или авокадо. Такие продукты замедляют усвоение алкоголя. А во время застолья не забывайте перекусывать, лучше фруктами, овощами или белковой пищей. Это поможет поддерживать нормальный уровень сахара в крови», — сказал Неронов.

Он добавил, что вода — лучший друг в борьбе с похмельем. Пейте ее не только после вечеринки, но и в процессе. Например, чередуйте алкоголь с обычной водой. Это поможет избежать обезвоживания, которое часто становится причиной плохого самочувствия. Кстати, постарайтесь не налегать на соленые закуски — они только усилят жажду.

«Еще один полезный совет — не смешивайте разные виды алкоголя за один вечер. Комбинация вина, пива и крепкого алкоголя может привести к тяжелым последствиям. Темп тоже важен: пейте медленно, чтобы организм успевал справляться с алкоголем. И, конечно, постарайтесь выспаться. Сон — лучшее средство для восстановления после бурного вечера», — рассказал врач.

По словам Неронова, для того чтобы помочь организму справиться с нагрузкой, можно включить в рацион витамины группы B и витамин C. Некоторые даже считают, что специальные добавки или препараты могут помочь снизить симптомы похмелья, но тут все индивидуально — их эффективность научно не всегда доказана.

«И главное правило — никогда не пейте на пустой желудок. Это самый короткий путь к тяжелому похмелью. Если придерживаться этих рекомендаций, есть шанс, что утро после вечеринки будет значительно приятнее», — заключил специалист.