Россиянам ответили, как сделать шаурму полезной и сбалансированной

Диетолог Кабанов: при соблюдении определенных условий шаурма может быть полезной

Шаурма уже давно заняла свое место в рационе как быстрое и вкусное блюдо. Однако многие считают ее вредной и даже опасной. Но диетолог Алексей Кабанов заявил, что при соблюдении определенных условий шаурма может быть полезной, сообщает Общественная Служба Новостей .

Основной компонент — мясо — можно выбирать с умом: куриное или вегетарианское окажутся менее вредными по сравнению со свининой или бараниной, содержащими много насыщенных жиров.

Для улучшения питательных качеств шаурмы также важны и соусы. Кабанов рекомендовал использовать только натуральные соусы, такие как томатный или качественный майонез, приготовленные на растительном масле, с минимальным содержанием сахара и соли. Они не только вкусные, но и полезные благодаря ненасыщенным жировым кислотам.

Еще одним ключевым моментом является соотношение ингредиентов. Более 2/3 шаурмы должны составлять свежие овощи и зелень, а остальное — мясо. Это обеспечит достаточное количество клетчатки и улучшит пищеварение.

«Благодаря такому сочетанию мы не будем иметь проблем с пищеварением», — заключил эксперт.