Россиянам назвали рецепты небанальных овощных гарниров

Блогер Вика Виноградова поделилась интересными идеями, как обычные овощи могут стать основой для оригинальных блюд, которые понравятся детям и взрослым. Она предложила несколько простых и вкусных рецептов, сообщает Общественное Телевидение России .

Один из рецептов Вики — запеченная морковь. Для этого нужно очистить морковку, разрезать ее пополам и уложить в форму для запекания. Затем посыпать овощи пряной зеленью, солью, перцем и добавить несколько долек свежего чеснока. После этого нужно добавить немного воды, закрыть форму фольгой и отправить в духовку. Через полчаса необходимо убрать фольгу и оставить морковь запекаться, пока она не приобретет золотистый цвет.

Еще один интересный рецепт, который предложила блогер, — это запеченная брокколи или цветная капуста. Для этого нужно разложить 400 г брокколи или цветной капусты в форму и залить ароматным маслом. Ароматную заправку можно приготовить из 70 г растопленного сливочного масла, добавив любимые специи, соль и перец.

После того, как овощи будут запечены в духовке в течение 20 минут, их нужно перемешать и посыпать тертым сыром. Затем блюдо следует вернуть в духовку еще на 5 минут, чтобы сыр растаял и стал золотистым.