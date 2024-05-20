Воробьев рассказал о скором вводе в эксплуатацию Мытищинской хорды

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале сообщил, что первая концессионная дорога «Виноградово — Болтино — Тарасовка» готова на 78% и будет введена в эксплуатацию до конца года.

Вышеуказанный участок трассы также называют Мытищинской хордой. Ее протяженность составляет 16,1 километра. После ввода в эксплуатацию, новая дорога значительно разгрузит самый сложный участок МКАД.

«Мы выведем транзит из Мытищ и Пушкино, разгрузим Осташковское шоссе. А шестью новыми развязками в Пушкино и Мытищах соединим новую трассу с деревнями Беляниново, Болтино, Высоково, Погорелки и поселками Пирогово, Здравница, Мебельной Фабрики и Пироговского лесопарка», — заявил Воробьев.

По словам губернатора, жители Мытищ за полчаса смогут добираться до Лобни, а дорога до Москвы также будет занимать меньше времени, чем сейчас.

На Мытищинской хорде для удобства населения планируют установить систему «Свободный поток», стоимость проезда, по предварительным оценкам, составит порядка 10 рублей за километр, или около 160 рублей за проезд по всей дороге, протяженностью 16,1 километра.

В настоящее время специалисты прорабатывают максимально удобные для населения маршруты. При этом обещают учесть пожелания автомобилистов.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что до конца года закончится реконструкция Пироговского шоссе. Там строители расширяют дорожное полотно до четырех полос.