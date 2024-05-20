Андрей Воробьев назвал точный срок окончания реконструкции Пироговского шоссе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что до конца 2024 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» завершится реконструкция Пироговского шоссе, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки пообщался со строителями, которые занимаются реконструкцией Пироговского шоссе, а также проинспектировал обстановку на объекте от Олимпийского проспекта до Мытищинской хорды. По словам главы Московской области, специалисты планируют завершить все работы уже к концу текущего года.

«Мы сегодня на Пироговском шоссе, которое с двух полос расширяем до четырех. Строители отвечают за то, чтобы в конце года запустить эту самую проблемную, самую узкую часть дороги. Сейчас мы находимся на мосту, который должен быть сдан в августе. Также по всей Пироговке сделаем тротуары и велодорожки. Мы были здесь где-то 2 месяца назад, тогда переносили коммуникации — вопрос с газом решили. Как говорят строители, уже 30 ноября можем пообещать нашим жителям 4 полосы до Мытищинской хорды. Сил и средств достаточно, техника работает», — сказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья проверил, как ведутся работы на участке протяженностью два километра. Это часть дороги является самой проблемной, в часы пик пробки достигают 7-9 баллов.

Расширение Пироговского шоссе до четырех полос облегчит жизнь жителей Подмосковья, которые через большие пробки добирались в ближайшие ЖК и к Мытищинской хорде. Проезд до Клязьминского водохранилища также станет доступнее и свободнее от заторов.

Специалисты планируют позаботиться и о пешеходах. Участок от Олимпийского проспекта до остановки «МИСИ» будут соединять новые тротуары. Обновленная пешеходная зона также появится от Волковского шоссе до улицы Угольной. В этом же районе обновят три остановочных павильона, создадут новые наземные пешеходные переходы и велодорожки.

В настоящее время специалисты работают над расширением путепровода через железную дорогу от Мытищинской хорды. Там устанавливают ливневые канализации, локальные очистные сооружения и на 40% уже успели обновить газопроводные сети. Общая строительная готовность на сегодняшний день оценивается на 29% от общего объема запланированных работ.

Через железнодорожные пути также строят новый путепровод, правая часть искусственного сооружения уже возведена на 80%. Объект планируют ввести в эксплуатацию в III квартале 2024 года. После этого начнется демонтаж старого путепровода и строительство левой части нового объекта.

«Путепровод условно делит наш объект на две части. В городе уже проведен ряд мероприятий по переустройству инженерных коммуникаций. Сейчас идет благоустройство, устройство тротуаров, велодорожек. Будет произведена замена барьерного ограждения, асфальтобетонного покрытия. Общая протяженность объекта - 2 километра, путепровода - 79 метров. Перепуск движения по нему запланирован на III квартал этого года, а полностью работы на объекте планируем завершить в IV-м квартале», - отметил представитель подрядчика, руководитель проекта Артем Борисов.