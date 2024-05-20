сегодня в 18:43

Путин уволил замминистра обороны РФ и российского посла в Албании

Президент РФ Владимир Путин уволил генерал-полковника Юрия Садовенко с должности заместителя министра обороны РФ- руководителя аппарата министра обороны России, сообщается на портале правовых актов.

Также Путин подписал указ об освобождении от должности посла РФ в Албании Михаила Афанасьева.

Ранее Владимир Путин 20 мая подписал указ о назначении на должность заместителя министра Минобороны России Олега Савельева.

Савельев стал руководителем аппарата Минобороны РФ с 20 мая 2024 года.