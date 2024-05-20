Регбистки Подмосковья стали серебряными призерами шестого тура чемпионата России

​Спортсменки клуба «ВВА-Подмосковье» заняли второе место по итогам шестого тура чемпионата России по регби-7 среди женских команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В первый игровой день команда из Подмосковья завершила все встречи группового этапа без поражений. В первом матче регбистки из Московской области со счетом 33:7 обыграли соперниц из команды «Красный Яр». Во второй игре они нанесли поражение «Витязю» — 36:0. И в третьем противостоянии дня «ВВА-Подмосковье» одержал победу над «Кубанью» со счетом 31:15.

​Во второй игровой день, в рамках четвертьфинальной стадии плей-офф, спортсменки из Подмосковья взяли вверх над «Зилантом» — 50:0. В полуфинале они выиграли со счетом 36:10 у «Ростов-ДГТУ».

​Заключительная встреча турнира свела двух принципиальных соперников — «ВВА-Подмосковье» и ЦСКА. По ее итогам сильнее оказалась Московская команда — 5:24.

​Лучшим игроком подмосковной команды по итогам шестого тура чемпионата страны стала Алсу Мардеева.

​На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, на счету столичного клуба 118 очков. «ВВА-Подмосковье» расположился на втором месте с 108 набранными очками. Замыкает тройку лидеров с 90 очками «Енисей-СТМ».

​Шестой тур чемпионата России по регби-7 среди женских команд состоялся с 18 по 19 мая в Красноярске на стадионе «Авангард».

​Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.