23 мая начнет работу I Московский областной междисциплинарный конгресс

Главными организаторами конгресса являются министерство здравоохранения Московской области, Московский областной перинатальный центр и Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ). Конгресс аккредитован на 6 баллов НМО.

«Конгресс будет посвящен работе специалистов 3-х специальностей: акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и неонатологов. В ходе мероприятия мы рассмотрим наиболее актуальные вопросы работы в области родовспоможения. Кроме того, запланировано проведение пленарных и секционных заседаний, симпозиумов, на которых врачи смогут обменяться мнениями. Планируется, что в конгрессе примут участие более 500 человек», — сказала главный врач Московского областного перинатального центра Ольга Серова.

Более подробно с программой мероприятия, а также местом проведения можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.