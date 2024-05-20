На фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» в Подмосковье выступят артисты РФ

В усадьбе «Большие Вяземы» государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина в Одинцовском округе 7 июня стартует литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ». На сцене свое творчество представят народные артисты РФ Константин Райкин, Алексей Кравченко и Виктор Сухоруков, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, 7 июня на площадке фестиваля состоится моноспектакль народного артиста России Константина Райкина «Самое любимое», в котором он прочтет стихи Александра Пушкина, Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова и Осипа Мандельштама. 8 июня на сцене выступит Виктор Сухоруков со спектаклем «Счастливые дни», представляющим монолог о людях и испытаниях, которые они проходят в течение жизни.

Также 8 июня состоится музыкально-драматический мультимедийный проект артистов и музыкантов содружества «САМи». Основа постановки базируется на поэтических монологах народного артиста России Алексея Кравченко, российских актеров театра и кино Даниила Страхова и Сергея Шнырева. В их исполнении прозвучат стихи Александра Пушкина, Арсения Тарковского, Давида Самойлова и других известных авторов. Творчество будет представлено в музыкальном сопровождении ансамбля «4΄33΄΄».

Программа завершится 9 июня. Подробности на сайте музея.

Проводившиеся ранее отдельные проекты «Арт-пикник» и «Проект: ПОЭТ» в этом году объединились в один большой литературный фестиваль, чтобы сконцентрировать внимание любителей поэзии на «колыбели» великого русского поэта — Усадьбе Большие Вяземы.

Организаторы фестиваля: Министерство культуры и туризма Московской области, ГАУК МО «Креативное бюро «Регион», ГАУК МО «Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.