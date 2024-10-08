Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов высказал мнение, что поток мигрантов в Россию будет увеличиваться, пока в стране сохраняется проблема пьянства, сообщает NEWS.ru .

Законодатель полагает, что многие россияне, которые могли бы работать, вместо этого «ходят в алкомаркеты утром и вечером». Милонов утверждает, что недостаток рабочей силы связан в РФ с распространением алкоголя.

Депутат подчеркнул, что количество магазинов, продающих алкоголь, влияет на общество, пресекая трудовую активность. Милонов считает, что ненависть к «торговцам-алкоголикам» должна быть сильнее, чем к мигрантам, ведь именно они способствуют алкоголизму.

«Давайте выгоним всех мигрантов — кто будет работать? Я совсем не фанат мигрантов, но объективно не хватает людей», — прокомментировал парламентарий.

Между тем вице-президент Национального объединения строителей и зампредседателя Заксобрания Свердловской области Аркадий Чернецкий предложил обучать мигрантов-строителей на их родине, а не в России.