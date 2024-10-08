На Урале предложили обучать мигрантов строительству у них на родине

Аркадий Чернецкий: мигранты должны учиться строительству у себя на родине

Вице-президент Национального объединения строителей и заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий предложил обучать мигрантов-строителей на их родине. Он считает, что такая мера поможет избежать дефицита кадров, не снижая при этом темпы строительства в России, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Эксперт подчеркнул необходимость серьезных изменений в системе образования и подготовки кадров, чтобы решить проблему дефицита рабочей силы. Он акцентировал внимание на важности привлечения квалифицированных специалистов, особенно из Таджикистана.

«А для этого нужно организовывать обучение их не только здесь, но и там, у себя дома, чтобы сюда они приехали не учиться, а уже по-настоящему работать», — пояснил Чернецкий.

Он также отметил, что зарплаты в строительной отрасли Свердловской области в настоящее время достаточно высоки и превышают 100 тысяч рублей в месяц.

Однако чиновник предположил, что в 2025–2026 годах темпы роста строительства могут замедлиться из-за кадрового дефицита, повышения ключевой ставки ЦБ и сокращения льготных программ.

Чернецкий подчеркнул, что потеря строительных подразделений и компетенций может стать реальной угрозой. По его мнению, власти должны уделить внимание субсидированию и поддержанию льготной ипотеки, которая играет ключевую роль в развитии строительной отрасли.