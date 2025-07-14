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Средства ПВО за ночь уничтожили над РФ 11 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны с 20:30 13 июля по 07:00 14 июля сбили 11 украинских БПЛА. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

Шесть беспилотников ВСУ сбили над Орловской областью. Два БПЛА уничтожили над Брянской.

По одному беспилотнику сбили над Курской областью, Крымом и Черным морем.

13 июля российские средства ПВО за ночь сбили 36 украинских БПЛА. 26 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, четыре над Воронежской, по три над Липецкой и Нижегородской.