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За ночь в России сбили 36 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили в небе над страной 36 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Только над Белгородской областью уничтожено 26 БПЛА. Еще 4 сбили над Воронежской, 3 — над Липецкой и еще 3 — над Нижегородской областью.

Накануне в Сети появилось видео, на котором видно, как украинский беспилотник рухнул прямо на Белгород-арену. В спортивном комплексе начался пожар.

Тем временем ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Луцке, Львове и Харькове. Также поражена инфраструктура военного аэродрома.