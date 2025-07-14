Россиянам рассказали, как взбодриться утром без кофе

Кофеин не всегда лучший союзник в борьбе с утренней сонливостью — эффект от него краткосрочный, а со временем возникает привыкание. Могут развиться и побочные эффекты — тахикардия, головные боли, нарушение сна, предупредила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Кофе — не единственный способ взбодриться и повысить работоспособность. Напиток действительно может помочь мобилизовать силы, но эффект от него обычно длится недолго, а спустя некоторое время может наступить еще большая усталость», — предостерегла Уланкина.

Она отметила, что, кроме того, при регулярном употреблении кофе формируется привыкание: организм постепенно вырабатывает толерантность к кофеину, и со временем для достижения того же бодрящего эффекта требуются все более высокие дозы.

«Могут развиться и побочные эффекты — тахикардия, головные боли, нарушение сна. Поэтому злоупотреблять напитком не стоит, лучше взять за привычку получать заряд бодрости и из других источников», — посоветовала врач.

По словам Уланкиной, один из самых действенных — это дневной свет. Даже в пасмурную погоду он помогает снизить выработку гормона сна мелатонина и активировать зону бодрствования в головном мозге.

«Чтобы помочь организму понять, что начался день, стоит открыть пошире шторы, а еще лучше — выйти на улицу хотя бы на 10 минут. Самое эффективное — делать это в первый час после пробуждения», — рассказала специалист.