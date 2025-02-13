Рособрнадзор разработал порог в тестированию по русскому языку для мигрантов
Рособрнадзор разработал проект, касающийся оценок для детей мигрантов, проходящих тестирование по русскому языку, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на ТАСС.
По информации, ведомство предлагает установить минимальный порог в 30% от максимального количества баллов для иностранных детей, желающих поступить в образовательные учреждения начального, основного и среднего образования.
Обязательное тестирование мигрантов запланировано в реализацию на апрель, после того как законопроект был поддержан президентом России Владимиром Путиным в декабре.
Тем временем председатель Госдумы Вячеслав Володин категорически не согласился с актом, устанавливающим минимальный порог в 30% для прохождения языкового тестирования иностранными школьниками, так как он противоречит закону.