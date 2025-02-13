Володин выступил против правительства по акту о сдаче экзамена детьми мигрантов

Рособрнадзор представил проект нормативного документа, устанавливающий минимальный порог в 30% для прохождения языкового тестирования иностранными школьниками. Председатель Госдумы Вячеслав Володин категорически не согласился с этим актом, так как он противоречит закону, сообщает Госдума.

Этот проект появился после того, как в конце 2024 года президент России Владимир Путин утвердил новый закон, запрещающий зачисление в российские школы детей из других стран без подтверждения знания русского языка.

Инициатива надзорного ведомства вызвала критику в парламенте. Спикер нижней палаты выступил с заявлением о том, что такие подзаконные акты снижают эффективность законодательных решений. Члены Государственной Думы единогласно разделили озабоченность своего председателя относительно предложенного Рособрнадзором документа.

«Это девальвация норм закона, который мы приняли. Задумайтесь, при десятибалльной шкале 30% — это в лучшем случае двойка. Получается формализм, фикция. Мы говорим о том, что ребенок должен знать русский язык и в школе не испытывать стресс, не создавать проблемы для других детей, подзаконный акт издается абсолютно противоречащий духу и норме закона», — заявил Володин.

Рабочая группа под руководством депутата Госдумы Ирины Яровой получила задание от Володина проанализировать проблему и подготовить соответствующее обращение в кабинет министров. Группа, специализирующаяся на вопросах миграции и безопасности, займется детальным изучением ситуации.

Ранее Госдума в первом чтении приняла закон об изменениях при сдаче ОГЭ после девятого класса. Теперь школьники смогут сдавать только два предмета вместо четырех.