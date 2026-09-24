Бизнес поддержал меморандум по продвижению семейных ценностей в рекламе

К Меморандуму о сотрудничестве в сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей в конкурсах и фестивалях сферы рекламы и маркетинга присоединился Совкомбанк. Документ разработала Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), сообщила пресс-служба банка.

Меморандум объединяет усилия индустриальных ассоциаций, деловых объединений, организаторов профессиональных конкурсов и фестивалей, представителей социально ответственного бизнеса. Инициатива содействует развитию ответственных коммуникаций, популяризирует традиционные семейные ценности и формирует позитивный образ многодетной семьи.

«Для Совкомбанка семья, ответственное родительство и преемственность поколений — важнейшие общественные ценности. Присоединяясь к меморандуму АКАР, мы поддерживаем развитие ответственных коммуникаций, которые помогают формировать уважительный и позитивный образ семьи и многодетности. Уверены, что объединение усилий бизнеса и профессионального сообщества позволит сделать эту работу системной и повысить ее общественную значимость», — отметил руководитель департамента по связям с общественностью банка Антон Запольский.

Участники меморандума планируют выявлять и поддерживать лучшие соцпроекты, участвующие в российских фестивалях и конкурсах в области рекламы и маркетинговых коммуникаций. Будут созданы критерии оценки таких проектов, учреждены тематические номинации и подготовлен ежегодный публичный отчет.