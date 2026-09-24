Бросили хозяйство и дом: что известно о семье из Вологды, которая попала в секту

Мать 11-летней девочки из Вологодской области, увезенной родителями к сектантам, давно мечтала перевезти в общину домочадцев, чтобы спасти их от «грядущего конца света и динозавров», сообщает РЕН ТВ .

В семье также есть старшая дочь. Девушка рассказала, что три года назад ее мать связалась с одной из сектанток. После этого женщина бросила работу и заставила младшую дочь перейти на домашнее обучение. Девочка не ходила в школу и не общалась со сверстниками. Позднее женщина вместе с безработным мужем и младшим ребенком уехала в секту.

По словам девушки, ее родные уехали по некому «призыву». Мать заявила, что спасает семью от «грядущего конца света и динозавров». Семья бросила хозяйство и живность, а также оставила все вещи в доме.

В последний раз женщину видели во Владимирской области, а ее мужа — в Ульяновске. В марте они позвонили родным и попросили их не искать.

Старшая сестра девочки, увезенной родителями к сектантам, подала в суд. Тот принял решение о лишении супругов родительских прав и передаче ребенка в органы опеки, а также о выплате алиментов на ее содержание. Но местонахождение семьи до сих пор неизвестно.

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