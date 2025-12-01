«Роскосмос» показал расколовшийся на части крупнейший айсберг А23а

«Роскосмос» опубликовал в своем Telegram-канале фотографию айсберга A23a, одного из самых больших в мире, свободно плавающего в просторах Атлантического океана.

«Крупнейший в мире айсберг А23а раскололся на части. Как он выглядит сейчас, можно увидеть на фото», — говорится в комментарии к опубликованному фото.

На опубликованном кадре видно, что с правой и левой стороны от айсберга откололись льдины разных размеров.

A23a отделился от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. Изначально его площадь достигала внушительных 4170 квадратных километров.

Более трех десятилетий айсберг оставался неподвижным на мелководье в сердце моря Уэдделла, после чего начал перемещаться вдоль антарктического побережья и к середине ноября 2023 года вышел в открытое море. Двигаясь в северном направлении, к началу 2025 года А23а приблизился к острову Южная Георгия на расстояние 80 км и вновь сел на мель, где оставался с января по май, после чего продолжил движение.

