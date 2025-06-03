Крупнейший в мире айсберг размером с Москву продолжил дрейфовать в Южном океане

Гигантский айсберг А23а сошел с мели, он снова начал дрейф в водах Южного океана. Он был на мели свыше 30 лет, потом ушел в дрейф и снова сел на мель, сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).

По словам главного специалиста ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полины Солощук, сейчас айсберг находится в 74 км от необитаемого острова Анненкова.

«В течение трех месяцев, пока айсберг находился на мели, его площадь сократилась на 7% и составляет на данный момент 2730 кв. км, что сравнимо с площадью Москвы», — добавила Солощук.

Она уточнила, что от своего первоначального размера айсберг потерял всего 35% площади.

А23а более 30 лет был на мели в центральной части моря Уэдделла, а затем начал дрейфовать. К середине ноября 2023 года его вынесло на чистую воду. После этого он продолжил двигаться на север и к середине января этого года приблизился к острову Южная Георгия, где в начале весны опять сел на мель, находясь в 80 км от острова. Там айсберг оставался до конца мая.

«Дальнейшая жизнь айсберга-гиганта будет продолжать зависеть от ветра и течений в этой части океана», — сказала главный специалист.

Как отметила Солощук, от А23а будут откалываться куски, которые постепенно разрушатся океанским теплом и течениями. Заметного воздействия на уровень океана это не окажет, потому что таяние происходит в течение большого отрезка времени.