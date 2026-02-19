«Роскосмос» опубликовал снимок снежного циклона «Валли» над Москвой
Фото - © Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос»
Москву в четверг накрыл циклон «Валли», из-за которого город оказался во власти снегопадов и метелей. Метеорологические спутники «Роскосмоса» сделали снимок явления.
На фото показано огромное облако, накрывшее столицу. Снимки сделаны спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М».
По данным госкорпорации, циклон движется со стороны Болгарии. Он прошел через Крым, а затем накрыл Москву.
Циклон накрыл мегаполис за несколько часов. В городе мощные снегопады, местами метели.
Неблагоприятные погодные условия повлияли на выполнение авиарейсов. Некоторые из них были задержаны и отменены.
Ранее синоптики спрогнозировали, что метель и снежные заносы будут в Московском регионе 19 февраля. Скорость ветра составит от 7 до 12 метров в секунду. Местами возможны порывы до 17 м/с.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.