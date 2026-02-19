«Роскосмос» опубликовал снимок снежного циклона «Валли» над Москвой

сегодня в 14:22

Москву в четверг накрыл циклон «Валли», из-за которого город оказался во власти снегопадов и метелей. Метеорологические спутники «Роскосмоса» сделали снимок явления.

На фото показано огромное облако, накрывшее столицу. Снимки сделаны спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М».

По данным госкорпорации, циклон движется со стороны Болгарии. Он прошел через Крым, а затем накрыл Москву.

Циклон накрыл мегаполис за несколько часов. В городе мощные снегопады, местами метели.

Неблагоприятные погодные условия повлияли на выполнение авиарейсов. Некоторые из них были задержаны и отменены.

Ранее синоптики спрогнозировали, что метель и снежные заносы будут в Московском регионе 19 февраля. Скорость ветра составит от 7 до 12 метров в секунду. Местами возможны порывы до 17 м/с.

