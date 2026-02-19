Снегопад помешал работе московских аэропортов: отменены и задержаны 140 рейсов

Около 140 рейсов отменены и задержаны в московских аэропортах из-за снегопада

Больше всего проблем у пассажиров в Шереметьеве: там отложены 18 вылетов и 15 прилетов, а полностью отменены 53 рейса. Под отмену попали рейсы в Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Уфу и другие города.

Во Внукове задерживаются 17 рейсов на вылет и 13 – на прилет. Среди задержанных направлений — Дубай, Анкара, Стамбул, Фергана и Сочи. Кроме того, турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение отменить 2 дневных рейса в Стамбул.

В Домодедове зафиксированы одна отмена на вылет и задержка прибытия 6 бортов, в том числе из Улан-Удэ, Иркутска и Дубая.

В пресс-службе Росавиации подтвердили, что отменено на прилет и вылет в московских авиагаванях 19 рейсов. Шесть из них приходятся на долю иностранных авиакомпаний.

Как сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, причинами корректировки времени вылета и прилета самолетов стали неблагоприятные метеоусловия. Ведомство проводит надзорные мероприятия в связи с задержками и отменами рейсов. В случае возникновения оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.