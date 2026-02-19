Метель и снежные заносы будут в Московском регионе 19 февраля

Днем в четверг в Москве и области ожидается от -7 до -5 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Днем 19 февраля в Московском регионе будет пасмурная погода. Ожидаются сильный снег, метель. Возможны гололедица, снежные заносы.

Ветер будет юго-восточный. Скорость от 7 до 12 метров в секунду. Местами возможны порывы до 17 м/с.

Ночью в Москве и области ожидается от -12 до -10 градусов. Будут снег и гололедица. Ветер южный, от 6 до 11 метров в секунду.

