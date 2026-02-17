Роскомнадзор заявил об отсутствии ограничений для сервисов Windows
Фото - © Unsplash.com
Роскомнадзор (РКН) ответил на жалобы россиян по поводу работы со сбоями операционной системы Windows, сообщает ТАСС.
Пользователи заявили, что система выдает ошибку «нет соединения с сервером обновлений Microsoft» и зависает на этапе загрузки. Среди возможных причин называлось усилении фильтрации интернет-трафика провайдерами на фоне замедления работы Telegram.
Как рассказали в пресс-службе Роскомнадзора, ведомство не получало решений уполномоченных органов о применении мер к Windows.
«Решения уполномоченных органов в отношении сервисов Windows не поступали, меры ограничения к ним не применяются», — отметили в РКН.
Ранее Роскомнадзор прокомментировал информацию о полной блокировке мессенджера Telegram на территории РФ в апреле.
