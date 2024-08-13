Роскомнадзор ограничил доступ к новой версии сайта с фанфиками «Фикбук»

В России ограничили доступ к новому адресу сайта с фанфиками «Книга фанфиков» («Фикбук»), сообщает РИА Новости .

Решение об ограничении принял Роскомнадзор. Ранее ведомство заблокировало доступ к сайту «Фикбука» из-за поста про ЛГБТ*.

После этого платформа запустила по другому адресу новую версию проекта. По словам владельцев латвийской платформы «Книга фанфиков», обновленный сайт соответствует законодательству РФ и не содержит запрещенные материалы.

Однако доступ к новой версии «Фикбука» все же был ограничен. По данным Роскомнадзора, создателям платформы несколько раз направляли требования удалить с сайта информацию, пропагандирующую ЛГБТ*, однако запрещенные сведения просто удалялись с одних страниц и переносились на другие.

Также ранее «Фикбук» отчитался перед Роскомнадзором об удалении запрещенной информации. Однако, по данным ведомства, она все еще там присутствует. Оснований для разблокировки сайта нет.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской в РФ и запрещена.