«Фикбук» отчитался Роскомнадзору об удалении ЛГБТ-контента*

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Русскоязычная платформа для публикации фанфиков «Фикбук» скрыла ЛГБТ-контент* для российских пользователей. Изменения проходят проверку в Роскомнадзоре, сообщает пресс-служба латвийской платформы.

«К сожалению, время проверки зависит не от нас, это может занять какое-то время», — говорится в сообщении администрации «Фикбука».

При этом пользователей из других стран изменения не коснулись.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту с фанфиками «Фикбук», который проигнорировал требование удалить информацию с пропагандой ЛГБТ*.

*Запрещенное в России международное движение, признанное экстремистским.