В России ограничили доступ к сайту с фанфиками «Фикбук» из-за поста про ЛГБТ*
Сайт с фанфиками «Фикбук» больше не доступен в РФ по решению Роскомнадзора
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту с фанфиками «Фикбук», который проигнорировал требование удалить информацию с пропагандой ЛГБТ*, пишет РИА Новости.
Федеральный орган исполнительной власти России направлял владельцам латвийской платформы «Книга фанфиков» запрос с требованием удалить публикации, которые пропагандируют нетрадиционные отношения между людьми, но так и не получил желаемый результат.
Тогда Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к порталу «Фикбук» из-за постов про ЛГБТ*.
Пользователи Сети больше не могут прочесть фанфики на популярном портале.
Фанфики — это любительские сочинения, основанные на известных произведениях.
* Организация ЛГБТ признана экстремистской в РФ и запрещена.