В России ограничили доступ к сайту с фанфиками «Фикбук» из-за поста про ЛГБТ*

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Сайт с фанфиками «Фикбук» больше не доступен в РФ по решению Роскомнадзора

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту с фанфиками «Фикбук», который проигнорировал требование удалить информацию с пропагандой ЛГБТ*, пишет РИА Новости .

Федеральный орган исполнительной власти России направлял владельцам латвийской платформы «Книга фанфиков» запрос с требованием удалить публикации, которые пропагандируют нетрадиционные отношения между людьми, но так и не получил желаемый результат.

Тогда Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к порталу «Фикбук» из-за постов про ЛГБТ*.

Пользователи Сети больше не могут прочесть фанфики на популярном портале.

Фанфики — это любительские сочинения, основанные на известных произведениях.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской в РФ и запрещена.