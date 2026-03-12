Роскомнадзор научился убивать: Клименко подтвердил, что в РФ блокируют VPN

Все происходящие события указывают на то, что в Роскомнадзоре научились вычислять и блокировать сигнатуры VPN, заявил РИАМО председатель совета фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко.

По его словам, у властей есть претензии не только к крупным мессенджерам, но и к анонимности. В этом вопросе VPN-сервисы являются нежелательными гостями.

«По-моему, почти все сервисы VPN побеждены. В Google Store и AppStore что-то работающее сейчас найти очень сложно. Роскомнадзор явно набил руку, чтобы находить эти сигнатуры и убивать их. Достаточно почитать специализированные ресурсы, достаточно часто там это обсуждается и настроения специалистов там печальные», — рассказал Клименко.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов выразил мнение, что Роскомнадзор сможет отслеживать трафик даже через сервисы VPN. Из-за этого Telegram якобы не сможет «обхитрить» ведомство.

Вслед за Telegram с помощью VPN перестанут открываться Instagram* и YouTube. На полный бан Роскомнадзору понадобится от трех до шести месяцев, считает Свинцов.

