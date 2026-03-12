Депутат Свинцов: вслед за Telegram перестанут открываться Instagram* и YouTube

Вслед за Telegram с помощью VPN перестанут открываться Instagram* и YouTube. На полный бан Роскомнадзору понадобится от трех до шести месяцев, рассказал « Подъему » зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Он отметил, что через некоторое время РКН может начать системно блокировать все запрещенное. Следующий этап, по мнению парламентария, в замедлении любого траффика внутри запрещенного VPN.

Те, кто будет пользоваться такими программами, не смогут заходить на ресурсы. При этом будет существовать и легальный VPN, применяемый банками, телеканалами. Его ограничивать РКН не планирует.

«Роскомнадзор будет блокировать или замедлять этот трафик, поэтому тормозить будет все: и Telegram, и все остальные сервисы», — подчеркнул парламентарий.

Telegram начали замедлять 10 февраля. Позднее выяснилось, что блогерам нельзя публиковать там рекламу.

Ранее Свинцов заявил, что РКН сможет отслеживать трафик даже через сервисы VPN. Из-за этого Telegram лишится возможности «обхитрить» ведомство, и начнет глючить.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, террористической и запрещенной.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.