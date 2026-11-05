Роскачество назвало овощи, которые быстро теряют витамины при хранении

Шпинат, салат, руккола, брокколи и стручковая фасоль могут терять значительную часть витаминов еще до появления признаков порчи. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества, сообщает Life.ru .

Сохранность питательных веществ зависит от времени после сбора урожая, условий перевозки и хранения. Особенно быстро в листовой зелени и некоторых овощах снижается содержание витамина С. Свежий внешний вид не гарантирует сохранения пользы.

В ноябре эксперты рекомендуют белокочанную и краснокочанную капусту, морковь, свеклу, тыкву и репчатый лук. Эти овощи хорошо переносят длительное хранение и остаются источниками пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ.

«Чтобы сохранить максимум пользы, важно правильно хранить овощи: соблюдать температурный режим, избегать попадания прямого света, не держать зелень и листовые овощи долго при комнатной температуре», — отметили в пресс-службе Роскачества.

Специалисты также призвали не отказываться от свежих овощей из других регионов и стран. По их словам, разнообразие рациона важнее стремления покупать исключительно местный урожай.

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