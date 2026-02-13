Росаккредитация опровергла сообщения о запрете импорта в РФ бренда Adidas

В ведомстве отметили, что были заблокированы только несколько партий продукции. На это были законные основания, так как на товары отсутствовали документы подтверждения соответствия.

Всего Росаккредитация с декабря 2025 года приостановила на территории РФ действие 32 сертификатов и 2 деклараций, выданных органами по сертификации стран ЕАЭС. Такие меры были приняты в основном из-за непредоставления протоколов испытаний. Это является нарушение ввоза продуктов в РФ.

В том числе Росаккредитация приостановила 6 сертификатов и 2 декларации на детскую одежду и обувь продукции, заявленной как Adidas. Импортер не предоставил протоколы испытаний. При этом сертификаты были выданы органом, у которого по аналогичным основаниям приостановлено еще пять сертификатов.

Ведомство выразило готовность возобновить действие разрешительных документов, если будут предъявлены протоколы испытаний. Если факт выдачи такой бумаги подтвердить не получится, возобновить действие сертификата не получится.

Тогда декларант может обратиться в российский орган по сертификации, чтобы ввезти продукцию по легитимному документу. В Росаккредитации подчеркнули, что никакой угрозы параллельному импорту нет.

Ранее Mash написал, что продажа кроссовок и одежды бренда Adidas в России теперь запрещена из-за того, что Росаккредитация якобы аннулировала минимум 10 сертификатов соответствия на оригинальную продукцию этой марки.

