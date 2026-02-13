Nike и Puma на очереди: в Россию окончательно запретили ввозить Adidas

Продажа кроссовок и одежды бренда Adidas в России теперь запрещена. Это связано с тем, что Росаккредитация аннулировала минимум 10 сертификатов соответствия на оригинальную продукцию этой марки, сообщает Mash .

Adidas покинул Россию в марте 2022 года. Однако продукция бренда поставлялась в страну через параллельный импорт. В частности, поставки шли из Казахстана. Там создавались сертификаты соответствия, которые импортеры впоследствии прикладывали на таможне.

При этом в последнее время увеличилось число «левых» сертификатов, что ужесточило правила ввоза. Так, например, не повезло компании Lamoda, у которой Московская таможня потребовала предъявить оригиналы сертификатов соответствия и протоколы исследования при очередной поставке в РФ.

Компания не предъявила документы испытаний, таможня направила запрос в Росаккредитацию с требованием приостановить бумаги о подлинности товаров. А это может аннулировать все сертификаты соответствия, выдаваемые этим органом. В пресс-службе Lamoda отметили, что уже разбираются с проблемой. Там уточнили, что ситуация с аннулированием коснулась только небольшой части ассортимента.

Западные бренды, которые ушли с российского рынка, но все еще хотят здесь торговать, получают сертификаты в странах ЕАЭС. Они нужны, чтобы продавать импортные товары. Но не все сертификаты создаются в правовом поле. Если у магазинов и продавцов на маркетплейсах нужных бумаг нет, то им грозит штраф, конфискация и приостановка деятельности. В случае подделки документов их будет ждать уголовная ответственность.

Из-за аннулирования сертификатов в России также могут прекратиться продажи брендов Nike, Reebok, Puma и т. д.

Между тем в России увеличилось количество жалоб на поддельные кроссовки. Эксперты проверили 1300 пар кроссовок Nike и Adidas в торговых центрах и выяснили, что среди них нет ни одного оригинала.

