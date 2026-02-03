Кроссовки Nike и Adidas в России оказались подделками

Эксперты проверили 1300 пар кроссовок Nike и Adidas в торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Челябинска и Севастополя. Среди исследуемых товаров не нашлось ни одного оригинала — вся обувь оказалась подделкой, сообщает Mash .

Независимые оценщики из «Бюро судебной экспертизы и оценки» проводили исследование с сентября по декабрь прошлого года. Они проверили несколько магазинов, которые заявляли, что торгуют оригинальными товарами.

Однако все проверенные 1300 пар кроссовок Nike и Adidas в России оказались подделками. На это указывала кривая колодка, ошибки в конструкции, разное расстояние между люверсами, плохие швы, другая маркировка, дешевые материалы и резкий химический запах.

По данным специалистов, за год россияне стали больше жаловаться на поддельную обувь. Контрафакт заполнил даже площадки в ТЦ.

Исследование кроссовок проводилось после обращений обманутых покупателей. Проверка осуществлялась по техрегламентам Таможенного союза и ГОСТам.

Ранее несколько российских салонов красоты оказались обмануты клиентами, которые расплатились за услуги фейковыми чеками. Из-за этого студии вводят меры по обеспечению безопасности: переходят на наличные расчеты, принимают оплату только по ссылкам с сайта, где сразу формируется отчет об успешном платеже.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.