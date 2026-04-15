На «Кубке Защитников Отечества» в Екатеринбурге прошли первые испытания

Проходящий в Екатеринбурге окружной «Кубок Защитников Отечества» собрал на своей площадке свыше 100 ветеранов СВО из Уральского федерального округа, сообщает пресс-служба госфонда «Защитники Отечества» .

Первые соревнования стартовали 14 апреля. За день до этого участники прошли классификацию. Помимо самих соревнований, герои приняли участие в мастер-классах и Паралимпийском уроке. Завершился день яркой церемонией открытия.

Участники Кубка соревнуются в разных дисциплинах: пулевая стрельба, настольный теннис, волейбол сидя и т. д. На играх свои регионы представляют такие ветераны СВО, как Сергей Ялтаев (Свердловская область), Ильшат Ниязов (Тюменская область) и др.

Также для участников подготовили круглый стол, посвященный вопросам вовлечения защитников в физкультуру, спорт и паралимпийское движение.

«Кубок Защитников Отечества» завершится в Екатеринбурге 17 апреля.

