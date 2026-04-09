В Екатеринбурге пройдет окружной «Кубок Защитников Отечества»

Более 100 ветеранов СВО из Уральского федерального округа примут участие в окружном «Кубке Защитников Отечества», который состоится в Екатеринбурге с 13 по 17 апреля, сообщает пресс-служба госфонда «Защитники Отечества».

Сейчас участники активно готовятся к соревнованиям.

Челябинскую область на них представят 14 ветеранов СВО. Региональная сборная по волейболу является одним из фаворитов предстоящего Кубка. Под руководством старшего тренера сборной Челябинской области менее чем за год ветераны достигли серьезных успехов: они заняли второе место на Кубке полномочного представителя президента РФ в 2025 году в Тюмени. В Екатеринбурге челябинские ветераны также впервые попробуют себя в настольном теннисе для незрячих (шоудауне).

Один из членов свердловской команды — Сергей Ялтаев, который активно начал заниматься спортом после ранения. Он одержал свою первую победу на соревновании для ветеранов СВО «Герои нашего времени» в Уфе. Сейчас мужчина занимается многими видами спорта, потому на «Кубке Защитников Отечества» он проявит себя в нескольких дисциплинах.

От Тюменской области на соревнованиях в том числе выступит герой спецоперации Ильшат Ниязов. Он будет соревноваться в спортивном метании ножа и пулевой стрельбе. Несмотря на тяжелое ранение, он планирует подняться на вершину пьедестала. В ноябре 2025 года герой получил от фонда «Защитники Отечества» ключи от автомобиля с ручным управлением. Теперь он комфортно добирается от дома до места тренировки.

Чтобы стать участником спортивных соревнований под эгидой фонда «Защитники Отечества», ветераны СВО могут обратиться в филиалы фонда, к своему социальному координатору или по телефону горячей линии 117, доб. 1.

