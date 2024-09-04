Рок-музыкант Брайан Мэй не может выходить на улицу после инсульта

Исполнитель признался, что заболевание настигло его неделю назад. Тогда он утратил способность двигать рукой. Однако на данный момент музыкант вновь может играть на гитаре.

«Я сейчас в порядке. Выполняю рекомендации врачей, то есть почти ничего не делаю», — поделился автор хита We Will Rock You.

Мэй уточнил, что медики временно запретили ему выходить на улицу, управлять машиной и летать на самолете. Таким образом, частота сердечных сокращений уменьшится, добавил гитарист.