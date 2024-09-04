Рок-музыкант Брайан Мэй не может выходить на улицу после инсульта
Гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй пережил инсульт. О своем недуге артист рассказал в личном блоге, сообщает«Вечерняя Москва».
Исполнитель признался, что заболевание настигло его неделю назад. Тогда он утратил способность двигать рукой. Однако на данный момент музыкант вновь может играть на гитаре.
«Я сейчас в порядке. Выполняю рекомендации врачей, то есть почти ничего не делаю», — поделился автор хита We Will Rock You.
Мэй уточнил, что медики временно запретили ему выходить на улицу, управлять машиной и летать на самолете. Таким образом, частота сердечных сокращений уменьшится, добавил гитарист.