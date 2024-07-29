Рогозин: тела всех погибших в Мали «вагнеровцев» надо вернуть на Родину

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что тела всех бойцов ЧВК «Вагнер», которые погибли в ходе столкновений с повстанцами из племен туарегов в Мали, необходимо вернуть домой.

«Надо сделать все возможное, чтоб вызволить наших живых парней из плена у этих басмачей и забрать тела погибших героев-вагнеровцев. Всех парней с честью похоронить. Живых — вернуть на Родину и принять как героев», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее на колонну ЧВК «Вагнер» и правительственных сил Мали напали повстанцы-туареги, которые на протяжении долгих лет пытаются добиться автономии. В результате нападения были убиты около 20 «вагнеровцев», также несколько российских наемников оказались в плену. Среди погибших — администратор TG-канала Grey Zone, 31-летний Никита Федянин.

В ожесточенных боях на стороне сепаратистов из племени туарегов принимали участие украинские наемники из Африки.