Родные не могут найти осужденного за госизмену сжигателя Корана Журавеля

Журналистка и правозащитница Ева Меркачева заявила, что родные и адвокат не могут установить местонахождение Никиты Журавеля, которого осудили на 14 лет за сожжение Корана, хулиганство и госизмену.

«Трагичная история. 14 лет колонии. Избиение в СИЗО. И вот он пропал, как уверяют близкие и адвокат. Еще они сомневаются, что он жив. Думаю, жив», — написала Меркачева в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что администрация колонии должна уведомить родственников о прибытии осужденного в течение 10 дней. Также о местонахождении заключенного должны сообщить в следственном изоляторе, откуда он был переведен. При этом делается это лишь с согласия осужденного.

Кроме того, правозащитница назвала больной темой отсутствие вестей от осужденных, этапированных в колонию.

В марте 2023 года Журавель передал украинской разведке видеозапись с передвижением состава, который перевозил технику ВС РФ. В мае того же года молодой человек сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде и снял происходящее на видео. Дело направили в Чечню. В следственном изоляторе Журавеля избил 15-летний сын Рамзана Кадырова Адам. Бывшего студента ВГСПУ Никиту Журавеля приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене.

