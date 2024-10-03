Осужденного за сожжение Корана Никиту Журавеля обвинили в госизмене

20-летнего Никиту Журавеля, который сжег Коран в Волгограде, обвинили в государственной измене, сообщается на сайте прокуратуры Волгоградской области.

По версии следствия, обвиняемый в мессенджере связался с представителями службы безопасности Украины и сам выдвинул идею о сотрудничестве. В марте прошлого года он направил украинскому сообщнику видеозаписи, на которых запечатлел передвижение ж/д состава с российской военной техникой, а также пролетающие военные самолеты.

Кроме того, Журавель отправил данные о передвижении служебного автомобиля Минобороны РФ. Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области пресекли его противоправные действия. Задержанный признал свою вину.

На основе доказательств прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направили в суд. За госизмену Журавелю грозит до 20 лет лишения свободы.

Никиту Журавеля, сжегшего Коран в Волгограде, ранее признали виновным в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и оскорблении чувств верующих. Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.