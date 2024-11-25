Сжегшему Коран Никите Журавелю огласили приговор за госизмену

В Волгограде коллегия судей приговорила бывшего студента ВГСПУ Никиту Журавеля к 14 годам колонии по делу о госизмене. Ранее подсудимый находился в СИЗО Грозного — он обвинялся в сожжении Корана возле мечети, сообщает местный портал V1 .

По делу о госизмене Журавелю инкриминировали сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). По версии следствия, в марте 2023 года фигурант отправил представителю СБУ видео с железнодорожным составом, который перевозил военные самолеты и технику. Журавель также передал Украине данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей.

На первом допросе Журавель предполагал, что его задержали за съемку истребителей.

Процесс по делу о государственный измене Журавеля проходил в закрытом режиме. Его признали виновным и с учетом неотбытого ранее наказания приговорили к 14 годам исправительной колонии строгого режима.