Roblox в России умер: популярная игра перестала работать

Популярная среди детей компьютерная игра Roblox перестала работать в России, она не открывается без VPN, сообщает Mash .

Пользователи не могут зайти в игру с утра. Жалобы идут из более чем 20 регионов: Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов, Хабаровск, Калининград, Уфа, Владикавказ и другие.

Роскомнадзор несколько раз выявлял в Roblox неподобающий контент. Также за блокировку этой игры взялись в нескольких странах мира, так как в ней много людей, которые выдают себя за подростков, чтобы тесно общаться с детьми.

Ранее 13-летняя школьница, которую подозревают в жестоком убийстве матери, могла спланировать преступление в Roblox. Она создала свой аватар и подожгла квартиру, что в будущем сделала в реальности.

Кроме того, более 850 млн рублей мошенники в России выманили у детей через популярные компьютерные игры Roblox и Minecraft, так как контроль за общением в чатах этих игр зачастую отсутствует.

