Спланировала убийство в Roblox: детали расправы школьницы над мамой в Петербурге

13-летняя школьница, которую подозревают в жестоком убийстве матери, могла спланировать преступление в популярной игре Roblox. Она создала свой аватар и подожгла квартиру, что в будущем сделала в реальности, после того как зарезала мать, сообщает SHOT .

Девочка-подросток часами играла в Roblox и сидела в соцсетях. На одном из аватаров школьница танцевала в огне посреди квартиры под песню певицы Инстасамки.

Мать постоянно пыталась контролировать ребенка, боялась, что у нее появится зависимость от гаджетов. В семье были частые ссоры, девочке также не нравилось, что ее не пускают гулять с друзьями.

По предварительный данным, конфликт достиг апогея. После очередной ссоры школьница зарезала мать, а затем подожгла квартиру. Она же утверждает, что женщину убил неизвестный, который ворвался в жилье.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.