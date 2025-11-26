Зарезала и устроила пожар: юную петербурженку подозревают в убийстве матери

сегодня в 11:58

Девочку-подростка подозревают в убийстве матери в Петербурге

В одной из квартир Санкт-Петербурга нашли окровавленный труп женщины с колото-резаной раной шеи. Предварительно, ее могла зарезать родная дочь, сообщает РЕН ТВ .

Трагедия произошла на улице Ковалевской в ночь на 26 ноября. 13-летняя девочка сама вызвала правоохранителей и рассказала свою версию случившегося.

По словам школьницы, в квартиру якобы проник неизвестный. Он зарезал женщину, ранил подростка и скрылся, предварительно устроив пожар в квартире.

Однако следователи в версию девочки не верят. Они считают, что школьница сама могла убить мать.

Ранее 73-летняя пенсионерка из Омска влюбилась в 66-летнего бездомного и приютила его у себя в квартире. Мужчина хладнокровно зарезал ее.

