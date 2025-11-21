В Омске пенсионерка влюбилась в бездомного, а он ее зарезал

73-летняя пенсионерка из Омска приютила у себя в квартире 66-летнего мужчину, который был бездомным. У женщины возникли романтические чувства к жильцу, но тот оказался не столь любвеобилен — он хладнокровно ее зарезал, сообщат РИА Новости .

Трагедия произошла в доме на улице Магистральной. 19 ноября в подъезде обнаружили мертвую пенсионерку, она лежала в луже крови.

Вскоре правоохранители выяснили, что случилось с женщиной. Началось все с того, что 16 ноября пенсионерка выносила мусор и встретила на улице бездомного. Он рассказал ей о своей несчастной судьбе и о жизни на улице.

Женщина прониклась сочувствием к мужчине. Кроме того, она воспылала к нему любовью, заявив, что он — «ее судьба». Несмотря на протесты родных, пенсионерка пустила возлюбленного к себе жить. На четвертый день совместной жизни пара поссорилась.

В ходе перепалки мужчина хладнокровно вонзил в женщину нож. Та прямо с ножом в шее успела дойти до соседки и сказать, что сожитель «ее убил», после чего рухнула в подъезде и умерла.

Следователи задержали подозреваемого. Выяснилось, что ранее он уже был судим за убийство. Расследование убийства продолжается.

Ранее на Кубани подросток зарубил свою бабушку топором. Между ними возникла ссора на бытовой почве.

