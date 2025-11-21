Современный Раскольников: на Кубани подросток зарубил свою бабушку топором

Следователи в Краснодарском крае расследуют убийство 58-летней женщины. По данным правоохранителей, ее зарубил топором родной внук, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону .

Трагедия произошла в поселке Южный Туапсинского района 18 ноября. 16-летний подросток находился дома вместе с бабушкой. Между ними возникла ссора на бытовой почве.

В ходе перепалки несовершеннолетний схватил топор и несколько раз ударил им бабушку. Удары пришлось по голове. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый смыл кровь с топора, спрятал его, после чего сбежал. Однако правоохранители задержали его.

В ходе проверки показаний на месте он указал, где находится орудие преступления. Парня отправили в СИЗО на время расследования. Правоохранители назначили комплекс экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую экспертизу.

Также следствие оценит действия органов системы профилактики.

Ранее 17-летний парень убил отца кувалдой в гараже в Челябинской области. Затем он сообщил о случившемся своим бабушке и дедушке со словами: «Сына у вас больше нет».

