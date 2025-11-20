850 миллионов: в России мошенники обманывают детей через Roblox и Minecraft
Более 850 миллионов рублей мошенники в России выманили у детей через популярные компьютерные игры Roblox и Minecraft, сообщает «ФедералПресс».
В неофициальных версиях Minecraft контроль за общением в чатах зачастую отсутствует. Однако даже при наличии модерации, мошенники обходят ограничения. Они размещают свой Telegram ID непосредственно в игровом имени, а в чате ненавязчиво подсказывают, как найти их для дальнейшего общения за пределами игры.
Дальнейший план действий всегда основан на особенностях детской психики: злоумышленники обещают внутриигровую валюту, редкие предметы, повышение статуса или участие в конкурсе от известного игрового блогера.
Платформа Discord также используется для подобных махинаций. Здесь мошенники могут притворяться ровесниками или привлекательными девушками-геймерами в течение нескольких дней, чтобы втереться в доверие, а затем предложить перейти в более «комфортный» мессенджер для продолжения общения.
