850 миллионов: в России мошенники обманывают детей через Roblox и Minecraft

Мошенники в этом году похитили 850 млн руб через игры Minecraft и Roblox

Более 850 миллионов рублей мошенники в России выманили у детей через популярные компьютерные игры Roblox и Minecraft, сообщает «ФедералПресс».

В неофициальных версиях Minecraft контроль за общением в чатах зачастую отсутствует. Однако даже при наличии модерации, мошенники обходят ограничения. Они размещают свой Telegram ID непосредственно в игровом имени, а в чате ненавязчиво подсказывают, как найти их для дальнейшего общения за пределами игры.

Дальнейший план действий всегда основан на особенностях детской психики: злоумышленники обещают внутриигровую валюту, редкие предметы, повышение статуса или участие в конкурсе от известного игрового блогера.

Платформа Discord также используется для подобных махинаций. Здесь мошенники могут притворяться ровесниками или привлекательными девушками-геймерами в течение нескольких дней, чтобы втереться в доверие, а затем предложить перейти в более «комфортный» мессенджер для продолжения общения.

