РИА Новости: вопрос об аресте генерала Муминджанова могут решить во вторник

Решение о том, арестовывать или нет задержанного по делу о взятке российского генерала, заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, могут принять 2 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Задержанного планируют доставить в столичный суд во вторник. Следствие считает, что Муминджанов помог компании заключить соглашения на поставку обмундирования на 1,5 млрд рублей, часть из которого была направлена в зону спецоперации. За это ему, предположительно, могли дать взятку в размере 20 млн рублей.

Генерала задержали 2 сентября. Силовики выяснили, что у Муминджанова и его родственников есть недвижимое имущество в Москве и Воронеже, стоимость которого более 120 млн рублей.

В 2024 году было несколько громких задержаний топ-чиновников министерства обороны России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что ведется планомерная работа отечественных силовиков.