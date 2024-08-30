В Кремле прокомментировали задержания экс-сотрудников МО РФ, подчинявшихся Шойгу

сегодня в 15:52

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержанием бывших подчиненных экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу. По его словам, правоохранительные органы ведут планомерную работу с задержанными, сообщает РИА Новости .

«Действительно, предъявляются серьезные обвинения. Были определенные следственные действия. Это планомерная работа правоохранительных органов, постоянная работа правоохранительных органов», — сказал Песков.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что в администрации президента не могут раскрывать больше деталей по этому делу.

«По завершении следствия будет суд. Только суд может признать вину конкретного отдельно взятого человека в каждом случае», — добавил Песков.

Ранее стало известно о задержании нескольких бывших подчиненных Сергея Шойгу, которым предъявлены серьезные обвинения. Среди них — генерал армии в запасе Павел Попов, которого подозревают в особо крупном мошенничестве.